Фото: пресс-служба администрации Шумерля

Стало известно, что администрации Шумерли и Шумерлинского района в Чувашии готовы объединиться. Их главы - Валери Шигашев и Лев Рафинов, встретились во вторник, 24 ноября, чтобы обсудить это. В конце беседы, они решили обратиться к главе республики Олегу Николаеву с просьбой создать рабочую группы для проработки вопроса соединения двух муниципалитетов.

Среди прочего, рабочая группа должна выработать предложения, которые будут вынесены на общественные обсуждения. Тогда уже местные жители будут решать, необходимо ли их объединение.