Экс-футболистом "Рубина" заинтересовался итальянский клуб

Фото: ФК "Динамо" Москва.

Неожиданная новость пришла из Италии. По данным местных СМИ, середняк серии А "Кальяри" намерен усилиться российским полузащитником. Причем, речь идет не об игроке сборной, а о хавбеке "Сочи" Ибрагиме Цаллагове.

Футболист неплохо известен казанским болельщикам. Сезон 2018/2019 он отыграл в "Рубине", перебравшись на правах аренды из "Зенита". За казанский клуб он провел 16 матчей. Летом 2019 года он на постоянной основе перебрался в "Сочи". В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей и нет результативных действий.