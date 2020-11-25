Чуда не случилось: Волейболистки "Динамо" проиграли на старте Лиги Чемпионов

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

Спустя два года волейболистки казанского "Динамо-Ак Барс" вернулись в Лигу Чемпионов. Увы, но триумфальным возвращение не получилось. В первом матче казаночки на выезде проиграли, наверное, самому сильному коллективу в группе - итальянскому "Игор Горгонзола".

В первой партии на площадке шла равная борьба. Лишь в концовке итальянки смогли создать нужный отрыв и довели сет до победы - 25:19. Во втором игровом отрезке казанские волейболистки долгое время вели в счете, но концовка вновь оказалась за хозяйками площадки. "Динамо" уступило 22:25. В третьей же партии у казаночек просто закончились силы. Иначе поражение 13:25 не объяснить. В итоге 3:0 - победа "Игор Горгонзолы".

В другом матче группы польский "Хемик" в трех сетах был сильнее чешского "Оломоуца". Кстати, именно с полячками казаночкам предстоит сыграть во втором туре группового этапа. Матч состоится уже сегодня.