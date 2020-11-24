Вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» поступила в Казань

Вакцинированные в течение полугода будут регулярно наблюдаются медиками. Фото: Анастасия Осипова

Как и заявляла зампред правительства России Татьяна Голикова на онлайн-совещании с Владимиром Путиным в ряд пилотных регионов стала поступать вторая отечественная вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Однокомпонентный препарат был создан центром Роспотребнадзора «Вектор».

Так, третья фаза пострегистрационных исследований пройдет на территории Москвы, Московской области, Новосибирска, Казани, Тюмени и Калининграда. В расположенных на их территориях 9 медцентров, в том числе и столицы Татарстана, «ЭпиВакКорона» уже поступила.

В планах провести два исследования. В первом примут участие 150 человек в возрасте старше 60 лет, а во втором прививку сделают 30 тысячам добровольцам. Вакцинированные в течение полугода будут регулярно наблюдаются медиками.