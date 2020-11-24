В ЦГКБ №18 Казани начали реабилитацию детей, переболевших COVID-19

Это не только наблюдение у специалистов и терапии с медикаментозным лечением, но и специальная физкультура, и массаж.

В Казани Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) №18 запустила программу реабилитации детей, переболевших COVID-19. Она проводится в условиях дневного стационара на базе пульмонологического отделения. Сообщает Минздрав Татарстана.

Восстановление, особенно после перенесенной пневмонии, требует комплексной терапии, и оно идет в течение нескольких месяцев. Реабилитация проводится при строгом соблюдении рекомендаций врачей. Начинается она в первые 2-3 недели от начала медикаментозного лечения.

Это, прежде всего, восстановление работы легких; профилактика спаечного процесса, пневмофиброза; избавление от остаточных симптомов; восстановление иммунитета и профилактика развития повторного воспаления.

Реабилитация в ЦГКБ №18 включают в себя также консультацию у ряда специалистов. Так, например, физиотерапевт определяет схему лечения электрофорезом, магнитотерапией и УВЧ-терапией, пульмонолог проводит комплексную оценку текущего состояния и назначает медикаментозную терапию, во время проверки у педиатра, в том числе, внимание уделяется функции внешнего дыхания.

Кроме того, в ходе реабилитации с детьми проводят занятия по лечебной физкультуре с подбором специальных дыхательных тренировок, а также интенсивный массаж по специальной технике.