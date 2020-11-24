Соперников "КАМАЗа" подозревают в ставках на матчи своей команды

"Динамо" выступает в одной группе с "КАМАЗом".

В российском футболе назревает очередной скандал. Так, футболистов барнаульского "Динамо", выступающего в четвертой группе ПФЛ вместе с набережночелнинским "КАМАЗом", заподозрили в ставках на игры с собственным участием.

- К сожалению, к нам стали поступать сигналы о ставках футболистов на игры с собственным участием, спортивный мир тесен. Журналисты стали задавать соответствующие вопросы, в других регионах команду стали упоминать в этом ключе, что совершенно не радует. Мы за чистый спорт. Министерство начало проверку, работу ведем как внутри клуба, так и на уровне министерства и РФС, - цитирует Р-Спорт министра спорта региона Алексея Перфильева.

По словам министра, результаты проверки будут известны в середине декабря. Если информация подтвердится, то отстранение от футбола как ряда игроков, так и всей команды.

- Если информация подтвердится, то тональность с нашей стороны будет жесткая. Если не подтвердится, это для нас будет подсказкой наблюдать за клубом пристальнее, так как дыма без огня не бывает, - отметил Перфильев.

Барнаульское "Динамо" на данный момент занимает 8 место в четвертой группе ПФЛ. "КАМАЗ" идет на 4 месте, отставая от лидирующего "Новосибирска" на 4 очка. Победитель группы получит путевку во второй по силе дивизион страны - Футбольную Национальную лигу.