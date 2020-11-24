В Ульяновской области муфтий Татарстана занял первое место в чемпионате по джиу-джитсу

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В прошедшее воскресенье в Ульяновской области муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в чемпионате по джиу-джитсу. В нем также соревновались около 100 борцов практически со всего Приволжского федерального округа. В том числе из Башкортостана, Татарстана и Самарской области.

Камиль хазрат Самигуллин выступал в группе ветеранов весовой категории до 77 килограммов и занял в ней первое место. В этом турнире высшей ступени пьедестала также удостоились еще пять представителей республики.