Американца из казанского клуба УНИКС вызвали в сборную Словении

Фото: БК УНИКС.

Баскетболист казанского клуба УНИКС Джордан Морган вызван в сборную Словении. Нет, это не опечатка. Морган американец, но несколько лет назад получил словенский паспорт и теперь выступает за сборную этой страны.

В субботу, 28 ноября, сборная Словении проведет матч против национальной команды Украины. А уже 30 ноября встретится со сборной Венгрии. Начало матчей в 22:10 по местному времени. Поединки пройдут в закрытом формате в словенской Любляне.

Морган перешел в УНИКС летом 2020 года из турецкой "Каршияки". Он твердый игрок основы. Морган лучший в УНИКСе по подборам (6,6 в среднем за матч) и входит в пятерку лучших снайперов казанской команды.