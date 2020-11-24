В Казани хирурги РКБ провели уникальную для Татарстана операцию

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Во время планового обследования врачи обнаружили у 57-летней женщины раковую опухоль конечного отдела желчных путей на ранней стадии.

Обычно в Татарстане в таких случаях проводится операция открытым путем – с разрезами, и пациент после нее долго и тяжело восстанавливается. Ситуацию также осложняло и то, что женщина страдает от избыточной массы тела и механической желтухи.

Тогда специалисты отделения хирургии №2 РКБ предложили ей альтернативный, пока еще уникальный вариант для Татарстана – провести операцию всего через три прокола.

- В течении 8 часов хирурги убирали через них часть желудка, желчный пузырь, 12-перстную кишку, головку поджелудочной железы, начальный отдел тощей кишки – около 15 сантиметров, и лимфоузлы, - сообщили в РКБ.

Там также отметили, что сейчас пациентка чувствует себя хорошо и пока продолжает находится в больнице под наблюдением врачей.