Жителя Чувашии за попытку убийства из мести приговорили к 6 годам колонии

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

64-летнего жителя деревни Пшонги Красноармейского района Чувашии суд признал виновным в покушении на убийство.

- Приговором ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Данное решение первой инстанции еще не вступило в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

На суде было доказано, что днем 14 мая этого года 64-летний мужчина по пьяни решил отомстить своем 24-летнему знакомому за обиду, которую тот нанес во время их ссоры. Осужденный вооружился ножом и зашел в дом потерпевшего в селе Исаково. Там он нанес ему лезвием не менее 6 ударов в область груди и шеи. Незваный гость подумал, что его месть свершилась и обидчик мертв, потому поспешил покинуть место преступления.

Раненного потерпевшего нашел его сосед, он и вызвал «скорую», прибывшие успели спасти жизнь мужчине.