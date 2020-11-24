В 2021 году на дороги Татарстана хотят потратить 26 миллиардов рублей

Эту суму обозначил глава Минтранса республики. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщил сегодня, 24 ноября, на брифинге в Кабмине Татарстана глава Минтранса республики Фарит Ханифов, в 2021 году региону на строительство, ремонт и содержание дорог понадобится 26 миллиардов рублей. Эту сумму уже собираются выделить, но окончательная сумма необходимая именно на ремонт и содержание региональных дорог уточняется.

Пока данные таковы: на строительство и реконструкцию хотят потратить 4,7 миллиарда рублей, а на ремонт чуть более 9,1 миллиарда.

Также по словам министра, работы в Татарстане по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжится, как и прокладка проезжей части с твердым покрытием до детских лагерей.