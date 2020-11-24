Александр Евстифеев пригласил нового главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина посетить Марий Эл

Фото: организационно-аналитическое управление Главы Республики Марий Эл

Во вторник, 24 ноября, в Москве состоялась встреча главы Марий Эл Александра Евстифеева с новым главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Министр является куратором региона по исполнению индивидуальной программы социально-экономического развития. Ее-то и обсудили стороны.

По словам Евстифеева, уровень проработки программы достаточно высокий, по каждому пункту ведется активная работа. В ближайших планах мероприятия по стимулированию производства промышленной и сельхозпродукции посредством возмещения части затрат и предоставления займов на инвестпроекты.

После стороны обсудили строительство очистных сооружений на территории республики в рамках федерального проекта “Оздоровление Волги” нацпроекта “Экология”. Глава Марий Эл заявил, что все работы ведутся строго по графику, и в конце месяца в эксплуатацию будет введен первый объект - очистные сооружения в Мари-Турекском районе. На очереди – очистные сооружения в Козьмодемьянске, которые будут сданы в декабре.

В завершении встречи Евстифеев пригласил Ирека Файзуллина посетить Марий Эл лично, чтобы наглядно ознакомиться с ходом работ.