Казанский ТЮЗ покажет на XXI Международном театральном фестивале «Радуга» пьесу «Бал.Бесы»

Труппа Казанского ТЮЗа 7 декабря отправляется в Санкт-Петербург, где на сцене ТЮЗа имени Бранцева в рамках XXI Международного театрального фестиваля «Радуга» представит спектакль «Бал.Бесы». Эта постановка по роману Федора Достоевского поставил режиссер Туфан Имамутдинов в 2018 году. В постановке заняты артисты театра: Эльмира Рашитова, Валерий Антонов, Егор Белов, Эльвина Булатова, Гузель Валишина, Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин, Полина Малых.

Фестиваль является одним из самых престижных международных театральных форумов. Ежегодно труппы представляют зрителям современную драматургию для молодежи, новые, формы и актуальную режиссуру.

Правда, в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации не будут участвовать театры из-за рубежа.

- В 2019 году спектакль «Бал.Бесы» стал победителем в номинации «Событие года» VII Ежегодной театральной премии Министерства культуры РТ «Тантана-2019», участником XXII Международного театрального фестиваля имени Федора Достоевского (Великий Новгород), а в 2020 году - участником всероссийского фестиваля молодой режиссуры «АРТМИГРАЦИЯ» (Москва), - отмечают в Казанском ТЮЗе.