В Татарстане в ДТП с бензовозом погиб пассажир отечественной "Лады Калины"

Фото: скриншот с видео

Авария с участием отечественной "Лады Калины" и бензовоза КАМАЗ произошла 24 ноября утром на 25 километре автодороги "Алексеевск - Билярск" в Алексеевском районе Татарстана.

По предварительным данным, водитель легковушки не выбрал безопасную скорость и его автомобиль занесло. Неуправляемая машина вылетела на встречку и врезалась в бензовоз КАМАЗ. Удар пришелся в заднюю часть "Лады", где в тот момент находились пассажиры. Один из них, 20-летний молодой человек, скончался на месте происшествия - он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Фото: скриншот с видео

Кроме того, в больницу доставили женщину-пассажирку и ее годовалого ребенка. После осмотра медиков выяснилось, что малыш не пострадал, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.