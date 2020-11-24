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Общество

Жителям Чувашии разрешили митинговать рядом со школами, больницами и церквями

Проводить подобные массовые мероприятия внутри этих учреждений, правда, по-прежнему нельзя
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Поправки в соответствующий местный закон были внесены в этот вторник, 24 ноября, и вступят в силу через десять дней.

Поправки в соответствующий местный закон были внесены в этот вторник, 24 ноября, и вступят в силу через десять дней.

Фото: Ольга МАКАРОВА

В Чувашии разрешили проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования у зданий школ, больниц и церквей. Соответствующие поправки в закон, регулирующий правила проведении в республике подобных собраний, внес глава региона Олег Николаев.

Напомним, ранее в Чувашии нельзя было проводить митинги на расстоянии менее 50 метров от школ, больниц и церквей. Теперь собираться нельзя исключительно внутри этих учреждений, снаружи же - можно.

Поправки внесены в этот вторник, 24 ноября, и вступят в силу через десять дней.