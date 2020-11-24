Глава управления Исполкома Казани Рифат Ханнанов перешел на работу в правительство России

Рифат Ханнанов с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Фото: kzn.ru

Стало известно, что глава управления информационных технологий и связи Исполкома Казани Рифат Ханнанов переходит на другую работу. Он войдет в состав команды Запред правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Последний лично пригласил казанского чиновника к себе.

В администрации столицы Татарстана Ханнанов проработал последние 12 лет. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие информационных технологий и связи мэр города Ильсур Метшин наградил его знаком отличия “За безупречную службу Казани”.

- Он профессионал, человек, который глубоко погружен в самые современные технологии, всегда на острие новшеств и изменений. В преобразованиях, которые мы видим, – большая заслуга управления и его начальника. Надеюсь, что мы будем получать хорошие знаки в виде пилотных проектов федерального масштаба на примере Казани, - заметил градоначальник, говоря о Ханнанове.

СПРАВКА КП

Рифат Ханнанов родился 19 марта 1977 года в Казани. После окончания школы он поступил в Казанский государственный технологический университет, который окончил в 1998 году, выучившись на инженера по автоматизации технологических процессов и производств. Спустя еще три года будущий чиновник окончил тот же вуз, но по специальности “Экономика и управление на предприятии”. В 2010 году Ханнанов окончил Академию народного хозяйства при Правительстве России по программе МВА “Инновационный и проектный менеджмент”.

С 2008 по 2014 года работал заместителем и первым заместителем начальника Управления информационных технологий и связи Исполкома Казани и, наконец, с 2014 по 2020 года - начальником Управления информационных технологий и связи Исполкома.