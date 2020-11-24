Татарстан получит 8,7 миллиарда рублей на поддержку стабильности в бюджете

Большая часть выделенных правительством средств пойдет Подмосковью. Татарстан на втором месте, Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительством России было решено выделить деньги тем регионам, чьи доходы сократились на фоне пандемии коронавируса. Так, Татарстан получит порядка 8,7 миллиарда рублей на поддержку стабильности бюджетной системы. Об этом сообщается в постановлении Кабмина, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Отметим, что в общем сложности регионам выделят 80 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы - 13,5 миллиардов, пойдет Подмосковью. Татарстан на втором месте, а на третьем - Кузбасс (5 миллиардов)

Отметим, что Минфин России должно будет предоставить доклад об использовании регионами выделенных средств.