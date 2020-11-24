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Общество

"Метроэлектротранс" Казани закупает два типа новых рельсов за 25,6 миллиона рублей

Приобретение будет весить 266 тонн
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что "Метроэлектротранс" Казани собирается закупить два типа новых рельсов. На это предприятие планирует потратить порядка 25,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет поставить 136 тонн рельсов типа Т-65, которые используются на магистральных железных дорогах и подъездных путях, и 130 тонн рельсов типа Т-62, которые используются на трамвайных путях.

Исполнитель тендера будет выявлен посредством электронного аукциона.