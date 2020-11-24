Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении работников магазина Нижнекамска, которые удерживали 15-летнего подростка

В полиции отказались возбуждать уголовное дело, теперь этим вопросом занимается следственный комитет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще 6 августа 2020 года в Нижнекамске в магазине на проспекте Мира его сотрудники заподозрили 15-летнего подростка в краже товара. Вот только мальчик ничего не крал, но это выяснилось лишь потом. А тогда подростка насильно затащили в служебное помещение, отобрали рюкзак и мобильный телефон. Мальчика удерживали там в течении двух часов.

Его мать, когда узнала об этом, написала в полицию заявление о привлечении сотрудников магазина к уголовной ответственности. Но там отказались возбуждать дело за отсутствием состава преступления.

- Между тем изучение материалов проверки показало, что данное решение является незаконным и необоснованным. В действиях неустановленных лиц, насильно удерживавших подростка в помещении магазина, усматриваются признаки преступления, предусмотренного уголовной статьей «незаконное лишение свободы», - отметили в прокуратуре Татарстана.

В связи с этим надзорный орган изъял материал проверки из УМВД Нижнекамска и передал его в следственный комитет Татарстана с требованием возбудить уголовное дело по факту незаконного удержания подростка в магазине.