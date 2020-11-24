Главный тренер "Зенита" возглавил сборную Ирана

Алекно трижды возглавлял сборную России, приведя ее к победе на Олимпиаде в 2012 году. Фото: Рамиль ГАЛИ

Наставник казанского "Зенита" Владимир Алекно назначен главным тренером сборной Ирана по волейболу. Российский специалист подписал соглашение до окончания Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт Федерации волейбола Ирана.

До Олимпийских игр Алекно будет руководить сборной страны на матчах Лиги Наций. Первые поединки иранцы проведут в мае в Китае. Первым соперником будет сборная Японии, а следом подопечные Алекно сразятся с командой России, которую наставник "Зенита" возглавлял трижды и в 2012 году привел сборную страны к победе на Олимпийских играх в Лондоне.