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Главный тренер "Зенита" возглавил сборную Ирана

Владимир Алекно будет руководить национальной командой до окончания Олимпийских игр 2021 года
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Алекно трижды возглавлял сборную России, приведя ее к победе на Олимпиаде в 2012 году.

Алекно трижды возглавлял сборную России, приведя ее к победе на Олимпиаде в 2012 году.

Фото: Рамиль ГАЛИ

Наставник казанского "Зенита" Владимир Алекно назначен главным тренером сборной Ирана по волейболу. Российский специалист подписал соглашение до окончания Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Об этом сообщает официальный сайт Федерации волейбола Ирана.

До Олимпийских игр Алекно будет руководить сборной страны на матчах Лиги Наций. Первые поединки иранцы проведут в мае в Китае. Первым соперником будет сборная Японии, а следом подопечные Алекно сразятся с командой России, которую наставник "Зенита" возглавлял трижды и в 2012 году привел сборную страны к победе на Олимпийских играх в Лондоне.