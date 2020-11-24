Путин наградил экс-главу Минобра Татарстана Рафиса Бурганова за WorldSkills-2019

Президент России удостоил татарстанских чиновников орденом Александра Невского и медалями ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экс-главы Минобра Татарстана Рафиса Бурганова, первого замглавы ведомства Андрея Поминова и заместителя премьер-министра республики Лейлы Фазлеевой. Все они были отмечены за вклад в подготовку и проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству - WorldSkills-2019, который прошел в Казани.

Рафиса Бурганова глава государства удостоил орденом Александра Невского, а Андрея Поминова и Лейлу Фазлееву - медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени.

Отметим, что сейчас Бурганов является и.о. ректора Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма. Его место в ведомстве занял Ильсур Хадиуллин.