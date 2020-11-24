В Чебоксарах 67 домов остались без тепла из-за ошибки коммунальщиков

Фото: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар

В понедельник, 23 ноября, во время работ по ремонту кабелей насосной станции магистральных тепловых сетей филиала ПАО «Т Плюс» был поврежден другой кабель - насосной станции центрального теплового пункта «Грязевская стрелка».

Из-за ошибки коммунальщиков в 15.30 остались без отопления сразу 67 многоэтажек, 45 объектов социальной сферы, 46 бюджетных учреждений и 282 нежилых здания. Горячее водоснабжение осуществлялось по обратному трубопроводу, сообщили в управлении ЖКХ.

Восстанавливали тепло в жилых домах в аварийном порядке сотрудники предприятия. После обнаружения места повреждения приступили к его устранению. Работы завершили к 21.30. Без тепла часть жителей Чебоксар оставалась более шести часов.