Николай Васильев: «Агростартап» - это большой глоток воздуха для исполнения намеченных целей»

Фото: предоставлено пресс-службой

Чувашия - благодатный край для развития сельского хозяйства. Согласно статистическим данным, в настоящее время в республике насчитывается 222,7 тысячи личных подсобных хозяйств, из них 35,5 тысячи ЛПХ, целью производства которых является получение дополнительных или основных денежных средств.

Для движения вперед при всех благоприятных природных условиях нужна материальная поддержка. Благодаря Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики с 2012 года появилась возможность воспользоваться ею в форме гранта на поддержку начинающих фермеров и семейных ферм. В 2019 году ведомство в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предложило поддержку в форме гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап». Сумма, выделяемая главе крестьянского фермерского хозяйства, идет на приобретение участков и техники, строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства, увеличение поголовья. Проект выполняет сразу несколько важных целей - создает дополнительные рабочие места и повышает благосостояние сельских жителей.

За последние восемь лет поддержкой Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики воспользовались 458 фермеров. Многие из них для реализации своей продукции на федеральном уровне объединяются в кооперативы. Подобную инициативу Минсельхоз Чувашии также финансово поддерживает. В частности с 2016 года гранты получили 14 кооперативов, которые направили выделенные средства на покупку нового оборудования, чтобы улучшить качество выпускаемой продукции.

Помимо этого, работники сельского хозяйства могут претендовать и на адресную государственную социальную помощь. Единовременная выплата в размере не более 250 тысяч рублей выплачивается для закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных рабочих мест. Главное условие - участник регистрируется как индивидуальный предприниматель или как глава КФХ.

Большой интерес у молодых фермеров вызвал новый проект «Агростартап». Претендовать на грант могут как граждане Российской Федерации, ведущие личное подсобное хозяйства, так и крестьянские (фермерские) хозяйства. Чтобы стать получателем госпомощи, необходимо быть зарегистрированным на сельской территории Чувашской Республики, представить проект «Агростартап» со сроком реализации не менее пяти лет и план расходов. Претенденты не должны вести предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет и ранее не получать подобного рода государственную поддержку.

Опыт реализации инициативы «Агростартап» за последний год показал, что получение гранта помогает гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, выйти на новый уровень, перерасти в крестьянское (фермерское) хозяйство и составить конкуренцию другим предприятиям, занимающимся сельхозпродукцией.

Одним из получателей гранта по программе «Агростартап» стал Николай Васильев. В свои 32 года он возглавляет крестьянское фермерское хозяйство в селе Карамышево Козловского района. Не в последнюю очередь интерес к данной сфере у начинающего предпринимателя вырос после того, как он принял участие в конкурсном отборе на получение гранта «Агростартап». Господдержка открыла перед ним новые возможности. Уже за небольшой период времени Николай смог оценить все преимущества проекта Минсельхоза Чувашии.

По его словам, в сельское хозяйство он пришел по стопам своих родных и никак не предполагал, что это дело настолько сильно его увлечет. В передовом советском колхозе «Волга» Козловского района телятниками работали бабушка и дедушка Николая. А в 2008 году родители Николая выкупили ферму, на которой со временем он стал им помогать. Таким образом, можно сказать, перенял любовь к сельскому хозяйству в третьем поколении.

В 2013 году Николай встал перед нелегким выбором, чем заняться, - молочным производством или растениеводством. Выбор все-таки пал на разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. К тому же на тот период на данное направление были затрачены немалые средства, как на технику, так и на увеличение поголовья скота.

Фото: предоставлено пресс-службой

В апреле 2019 года фермер зарегистрировал свое собственное предприятие - «КФХ Васильев Николай Владимирович». Предприниматель занимается выращиванием животных, производством сырого молока и мяса, сдает продукцию на перерабатывающие заводы. В какой-то момент Николай осознал необходимость увеличения объемов. Поэтому родилась идея подать заявку на грант «Агростартап». За счет государственной поддержки в размере 3 млн. рублей Николай Васильев приобрел молокопровод, линию на 100 голов, систему навозоудаления, многоуровневые поилки.

А также Николай смог приобрести стройматериалы, чтобы провести небольшую реконструкцию помещений и надежный трактор-кормораздатник. По словам Николая, раньше со старым трактором МТЗ в работе приходилось трудно, сейчас же все стало гораздо удобнее. «Агростартап» помог сделать производство более механизированным, сократить нагрузку на персонал и долю ручного труда. Например, с тем поголовьем, которое имеется на сегодняшний день в «КФХ Васильев Николай Владимирович», справляются всего двое сотрудников.

Фото: предоставлено пресс-службой

Николай считает, что без поддержки проекта «Агростартап» потребовалось бы затратить гораздо больше времени и сил на реализацию задуманного. Полученная господдержка стала настоящим глотком воздуха и дополнительным стимулом для достижения намеченных целей. Как отметил молодой фермер, это настоящая возможность осуществить мечты, что бесспорно является большим плюсом. Также Николай Васильев выразил благодарность местной администрации, которой в свою очередь тоже старается помогать по мере возможности.

В настоящее время в КФХ Николая Васильева зарегистрировано два человека, но в дальнейших планах присутствует желание увеличить штат. Поголовье растет, вместе с ним возрастают и объемы выпускаемой и отгружаемой продукции, а это значит, что в ближайшее время понадобятся помощь и дополнительная рабочая сила.

Кроме того, предприниматель собирается развивать смежные направления, связанные с ветеринарией и селекцией. Николай уже задумывается о повышении надоев у каждой фуражной коровы, а также придании хозяйству статуса племенного. Основная задача - создание интенсивного производства, то есть увеличение дохода при сохранении текущих расходов.

Николай Васильев считает, что средства, выделяемые Министерством сельского хозяйства Республики Чувашия в рамках программ поддержки сельхозпроизводителей, безусловно, дают толчок вперед и позволяют приобрести новый опыт, особенно для таких молодых предпринимателей, как он. Всем своим коллегам он желает терпения в нелегком труде, а также не терять надежды на лучшее, не бояться просить поддержки у родных и государства.