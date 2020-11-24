В Марий Эл зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

На данный момент COVID-19 подхватили уже 7 269 местных жителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала пандемии в Марий Эл скончались 85 зараженных коронавирусом людей. Последний летальный случай инфекции подтвердился накануне. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что коронавирус в Марий Эл был выявлен у 7 269 человек, 50 из них за минувшие сутки. На данный момент 6 231 зараженный выздоровел. В инфекционных стационарах остаются 1 153 человека: 1 143 - с пневмонией, 352 - с подтвержденным COVID-19.

Минздрав Марий Эл отмечает, что 197 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 949 - в состоянии средней степени тяжести. При этом, 38 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 490 - нуждаются в кислородной поддержке.