В Татарстане завершились поиски 15-летней школьницы

Фото: поисково-спасательное объединение "Поисковый центр"

В Татарстане завершились поиски 15-летней Диляры Шайдуллиной из села Пановка Пестречинского района. Девочка, которая перестала выходить на связь с близкими еще 14 ноября, найдена живой. Об этом сообщили члены поисково-спасательного объединения "Поисковый центр".

Напомним, в республике до сих пор ищут 17-летнюю Эвелину Хакимову из Зеленодольска. Девушка с рыжими волосами и серыми глазами также пропала 14 ноября. В тот день на ней было серое пальто, голубые брюки, светло-зеленые ботинки и черно-белый полосатый шарф.