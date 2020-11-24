В Марий Эл водитель легковушки на скорости влетел во встречную фуру и погиб

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Авария с участием отечественной легковушки ВАЗ и большегруза "Скания" произошла 23 ноября в 15.30 на 83 километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" в Волжском районе республики. По предварительным данным, 25-летний водитель легковушки не учел сложные погодные условия, превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку под колеса многотонной фуры "Скания".

Водитель фуры не пострадал Фото: МВД по Марий Эл

После столкновения ВАЗ отбросила в кювет. Водитель получил смертельные травмы и погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Второй водитель не пострадал.