В Ново-Савиновском районе Казани на сутки без воды оставят дома, детсады и отель

Воду отключат 24 ноября в 9.00. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот вторник в ряде домов и зданий Ново-Савиновского района Казани на сутки пропадет вода. Причина ее отключения в запланированных работах на сетях водопровода.

Так, с 9.00 24 ноября до 9.00 25 ноября воды не будет по следующим адресам: пр.Ф.Амирхана, 1г корп.1; 1в, ул.Алексея Козина, 3а, 3б, 5, 7, 7а (детсад), 3а (отель), ул.Нигматуллина, 1/47, 3, 3а (детсад), 5, 9, 10/86, 11/84, ул.Сибгата Хакима, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 47/1, 50, 50а, 52, 54, 58, 60, ул.Чистопольская, 60, 62, 64, 64/1, 66, 68, 70, 72, 72/1, 74, 76, 82, 84/11, 86, 86а (детсад №117), 86/10.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, сообщает МУП «Водоканал».