В Казани на трассе М7 "Москва-Уфа" столкнулись две фуры

Предварительно, один из водителей в условиях плохой видимости - шел снег, не соблюдал дистанцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Татарстана на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" возле поселка Новониколаевский в Авиастроительном районе 23 ноября, в понедельник, произошла авария. Столкнулись две фуры. Предварительно, один из водителей в условиях плохой видимости - шел снег, не соблюдал дистанцию и врезался во впереди идущий грузовик.

Тяжелые травмы получил один из водителей. Его госпитализировали в БСМП.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Казани. Они выясняют все обстоятельства аварии.