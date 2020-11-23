До конца 2020 года для казанских старшеклассников в меню добавят овощные блюда

Фото: Департамент продовольствия и социального питания

Сейчас в Казани в школах бесплатно питаются 82,5 тысячи учеников - 13 тысяч старшеклассников льготной категории и 69,5 тысяч учеников начальных классов.

При этом до конца 2020 года запланировано расширение меню именно для старшеклассников – появятся новые овощные блюда. Перед этим пройдет их дегустация, 23 ноября сообщила на совещании «деловой понедельник» в мэрии города гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

По ее словам, единое меню составляется на две недели и блюда в нем не повторяются в течение трех дней. Сейчас в нем 153 наименования, из них 12 первых и 46 вторых блюд, 11 гарниров, 11 молочных блюд, 30 холодных закусок, 24 напитка, 19 кондитерских и мучных изделий, а также сезонные фрукты и овощи.