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Глава Чувашии предложил волонтерам стать нянями для детей медработников

Олег Николаев просит изучить опыт других регионов, чтобы помочь врачам
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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При этом глава Чувашии предложил не останавливаться только на помощи нянь, но и расширить шефскую помощь.

При этом глава Чувашии предложил не останавливаться только на помощи нянь, но и расширить шефскую помощь.

Олег Николаев во время утренней планерки с предложил изучить опыт других регионов России и перенять его для работы в Чувашии. В частности, он напомнил, что на Северном Кавказе студенты-медики взяли на себя заботу о детях сотрудников медицинских организаций, которые сейчас лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Некоторые уходят с работы на сутки, или половину дня, и для них встал вопрос о том, с кем останутся их дети - кто-то ходит в детсад, школьникам нужно и проверять уроки, и помогать решить другие проблемы.

Глава Чувашии предложил не останавливаться только на помощи нянь, но и расширить шефскую помощь.

- Нужно изучить опыт других регионов, чтобы понять, что нужно, чтобы поддержать врачей в этот сложный период. Может быть, бросим клич по общественным организациям и предоставим иные формы поддержки нашим медицинским работникам, такие, как психологическая помощь, уход за их детьми,- сказал Олег Николаев.