В Чувашии на трассе М7 "Москва-Уфа" в ДТП погиб пассажир легковушки

Фото: МВД Чувашии

Смертельная авария произошла в понедельник, 23 ноября, на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" в районе деревни Юнгапоси в Моргаушском районе Чувашии. По предварительным данным, в 8.45 там столкнулись легковушка "Датсун" и грузовой "Фиат Дукато". 28-летний водитель легковушки превысил безопасную скорость, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался "Фиат-Дукато".

Фото: МВД Чувашии

В результате аварии погиб 56-летний пассажир "Датсуна" - отец водителя. Еще три человека получили травмы и были госпитализированы, сообщили в МВД Чувашии.