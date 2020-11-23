В 2021 году в Чебоксарах на капремонт школ и детсадов потребуется 373 миллиона рублей

По ряду учреждений уже получена положительная экспертиза. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На еженедельной планерке в администрации Чебоксар сити-менеджер Алексей Ладыков сообщил, что в планах на 2021 год городу на капремонт соцучреждений понадобится 373 миллиона рублей. Эта сумма значится в предварительной смете. Так, речь, в частности, идет о 12 учреждениях, 6 детсадах и 6 школах. По ним уже получена положительная экспертиза. Кроме того, в разработке находятся проекты 10 ДОУ и 5 СОШ - износ их зданий составляет более 50%.

В приоритете у города - комплексное обновление учреждений образования. Так, в 11 детских садах - № 41, 46, 48к1, 49, 50кА, Б, 66, 72, 75к1, 76, 117 и 127, а также в двух школах - № 10 и 24 пройдет благоустройство прилегающей территории. В 2020 году там уже провели внутренний ремонт и восстановили фасады зданий.

- Прошу обратить внимание на качественную разработку проектно-сметной документации. Министерством образования Чувашии приняты стандарты технического состояния учреждения и определены виды необходимых для капитального ремонта работ. Они включают в себя ремонт ограждений, внутренних инженерных систем, помещений и благоустройство территории. Поэтому при разработке проектов ремонта на последующие годы все стандарты необходимо учитывать, - подчеркнул на планерке глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Отметим, что заказчиком капремонта всех объектов соцблока в городе станет муниципальное учреждение УКСиР.

- Там сосредоточены профессионалы, специалисты своего дела, которые будут задействованы при проектировании и приемке работ. Необходимо уже сейчас приступить к формированию технического задания с учетом всех замечаний и республиканских стандартов проведения комплексного вида работ, - сказал Ладыков.

Также на совещании начальник Управления образования Чебоксар Дмитрий Захаров заявил, что в 2020 году на обновление учреждений образования было направлено 366 миллионов рублей. Большая часть этих денег - 226 миллионов рублей - ушла на капремонт 14 детсадов (№ 23, 41, 46, 49, 50 (два корпуса), 66, 72, 75, 76, 97, 117, 127), а около 38 миллионов рублей - на школы № 6, 10 и 24. Кроме того, 10 миллионов рублей было потрачено на строительство спортплощадки в СОШ № 39.

А на условиях софинансирования с помощью родителей учащихся в Чебоксарах капремонт был проведен в СОШ № 39, 45, 56, лицее № 44 и НОШ № 2. В администрации города напоминают: чтобы стать участником программы, нужно не только составить проект, но и предусмотреть наличие 10 - 15% от общей суммы всех работ и лишь после этого участвовать в конкурсе.

Что же касается загородных лагерей, то в 2020 году были отремонтированы «Бригантина» и «Березка». Так, в первом заменили оконные блоки, а во втором модернизировали спальный корпус. На все это ушло 4 миллиона рублей.

В целом же капремонт подобных учреждений в Чебоксарах завершен по всем направлениям. Исключение составляет детсад № 48. Там задержка произошла из-за решения заменить систему отопления, но на следующей неделе и там все работы будут завершены.