Роспотребнадзор Татарстана: закрывать въезд в республику на новогодние праздники никто не планирует

Фото: Наиля ГАЛИМОВА

В Сети начала появляться информация о закрытии ряда регионов России для въезда и выезда в новогодние праздники - после 10 декабря. В соответствующих постах говорится о введении дополнительных ограничений в том числе и в Татарстане. Региональный Роспотребнадзор, правда, эту информацию опроверг. Так, сегодня, 23 ноября,зам руководителя управления Любовь Авдонина заявила, что ситуация с инфекцией в республике сейчас непростая, но стабильная.

По ее словам, в Татарстане не фиксируется “взрывного” роста заболеваемости. Поэтому Роспотребнадзор продолжает согласовывать проведение праздничных мероприятий, пусть и с некоторыми ограничениями по числу их участников.

По последним данным, в республике выявили 9 773 случая коронавируса. На данный момент 8 527 больных выздоровели, 131 - скончался.