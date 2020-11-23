В Татарстане началась масштабная выдача бесплатных лекарств для лечения коронавируса

Для этого закуплены 12 видов препаратов на общую сумму 123 миллиона рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане началась масштабная выдача бесплатных лекарств для тех зараженных коронавирусом, которые лечатся дома. Об этом сегодня, 23 ноября, на пресс-конференции сообщил зам главы Минздрва республики Владимир Жаворонков.

Он заметил, что за прошедшую неделю ведомство исправила все шереховатости в процессе выдачи препаратов. Отметим, что лекарства развозят по домам инфицированных волонтеры, которых будут регулярно проверять на COVID-19.

Напомним, что для больных коронавирусом татарстанцев закуплены 12 видов препаратов на общую сумму 123 миллиона рублей.

По последним данным, в Татарстане выявили 9 773 случая коронавируса. На данный момент 8 527 больных выздоровели, 131 - скончался.