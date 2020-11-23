Татарстан стал предпоследним среди регионов России по социальному благополучию граждан

Хуже ситуация наблюдается только в Свердловской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Татарстан занял предпоследнее место среди регионов России по социальному благополучию граждан. Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на исследования Фонда развития гражданского общества. Рейтинг был составлен на основе соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины.

Так, среднемесячный доход жителей Татарстана на 1 сентября 2020 года составлял 38 тысяч тысячи рублей, тогда как их потребительская корзина стоила 14,4 тысячи рублей. Хуже ситуация только в Свердловской области, где люди получают порядка 41,2 тысячи рублей, а за потребительскую корзину вынуждены отдавать 15,7 тысячи.

Отметим, что самым социально-благополучным регионом страны стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Среднемесячная зарплата на 1 сентября составляла 100 890 рублей при потребительской корзине 19,7 тысяч рублей. На втором месте разместился Сахалин, на третьем - Ненецкий автономный округ.

Ранее сообщалось, что столица Татарстана заняла второе место среди городов России по качеству дорог. В этом Казань уступила Тюмени, но обошла Москву.