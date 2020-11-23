В Казани в массовом ДТП с шестью авто погиб человек

С места происшествия. Фото: МВД по РТ

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла в понедельник, 23 ноября, в 10.54 на улице Чистопольская в Ново-Савиновском районе Казани.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля "Вольво" пьяным сел за руль. Во время движения он выехал на встречку, где столкнулся с иномарками "Дэу Нексия", "Шкода" и "Дэу Джентра". "Дэу Джентру" после удара отбросило на отечественную "Ладу Гранту", а в ту в свою очередь врезался "ВАЗ-2114".

В результате аварии погиб 37-летний водитель иномарки "Дэу Джентра", он скончался на месте происшествия.

В больницу с травмами различной степени тяжести доставили водителей "Вольво" и "ВАЗа" получили различные травмы, сообщили в МВД Татарстана.