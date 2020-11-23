В Татарстане в ДТП погиб пенсионер-инвалид с 55-летним стажем вождения

Машину 74-летнего водителя буквально сплющило от удара.

Столкновение двух автомобилей с госномерами Удмуртии произошло в Агрызском районе Татарстана на 29 километре автодороги "Агрыз-Красный Бор" в понедельник, 23 ноября, в 4.44.

По предварительным данным, 74-летний мужчина, управлявший "Ладой Калиной", на скорости вылетел на встречку и врезался в "Ладу Ларгус", которой управлял 36-летний житель Ижевска. Пенсионер не пристегнулся ремнем безопасности и во время столкновения погиб, сообщили в МВД Татарстана.

От удара "Лада Ларгус" слетела с дороги в кювет.

Во время разбирательства обстоятельств этой аварии выяснилось, что погибший пенсионер страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, был инвалидом II группы, а также имел 55-летний водительский стаж.

Предполагается, что находясь за рулем, мужчина почувствовал себя плохо и его машина просто потеряла управление.