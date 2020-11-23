В Татарстане несколько дней подряд ожидается метель и гололедица

Гололедица на дорогах сохранится почти в течении всей недели. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Синоптики предупреждают, что рабочая неделя начнется в Татарстане с метелей, сильного ветра и гололедицы. При этом до среды, 25 ноября, столбики термометров в республике не будут опускаться ниже -9 градусов ночью и -5 днем. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Так, во вторник, 24 ноября, в Татарстане будет облачно, временами ожидается снег. Если днем ветер будет умеренным, то уже к ночи он усилиться и его порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться до -4 до -9 градусов, днем - от 0 до -5. На дорогах возможна гололедица.

Похожая ситуация ждет жителей региона и в среду, 25 ноября. Будет также облачно и местами пройдет умеренный снег. В отдельных районах вновь метель, но уже слабая. Температура ночью будет колебаться от -2 до -7 градусов, днем - от 0 до -3. Гололедица на дорогах сохранится.