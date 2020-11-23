Жителя Казани приговорили к 3 годам колонии за ограбление пенсионерки

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В Советском районом суде Казани вынесли приговор 32-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в ограблении пенсионерки.

- Его приговорили к наказанию в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Свою вину мужчина признал, но ущерб не возместил.

Нападение на 80-летнюю пенсионерку произошло 4 апреля в самое начало самоизоляции. Женщина возвращалась с продуктами домой, когда на нее на улице Файзи напал мужчина.

Злоумышленник отобрал у нее сумку и кошелек, пенсионерка от неожиданности упала. В результате потерпевшая получила травмы и лишилась имущества на 6,6 тысяч рублей. Через несколько дней она скончалась, переживая стресс после нападения.

Напавшего на пожилую женщину нашли, но сдаваться сразу он не собирался - оказал сопротивление полицейским. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим - в 2018 году был приговорен к 25 дням лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью.