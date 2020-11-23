В Казани пройдет закрытый показ фильма "Питер Пэн и Алиса в стране чудес"

Кадр из фильма Фото: принтскрин видео.

Закрытый показ фильма "Питер Пэн и Алиса в стране чудес" пройдет в столице Татарстана 24 ноября, во вторник в кинотеатре "Алмаз Синема" в ТЦ "Сувар Плаза". Официальная премьера фильма состоится 26 ноября.

Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть...

В фильме снимались: Кейра Чанса, Джордан Нэш, Анджелина Джоли, Дэвид Ойелоуо и Майкл Кейн.