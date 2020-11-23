Казань заняла второе месте среди городов России с лучшими дорогами

Респонденты оценивали качество своих дорог по шкале от “отлично” до “неудовлетворительно”. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казань заняла второе место в рейтинге городов России с лучшими дорогами. Столица Татарстана уступила Тюмени, опередив при этом Москву. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, которые опросили автомобилистов из 37 населенных пунктов страны с числом жителей более 500 тысяч человек.

Респонденты оценивали качество своих дорог по шкале от “отлично” до “неудовлетворительно”. Так, 85% водителей Тюмени назвали дорожное полотно города хорошим и отличным, оценив его в среднем на 4,18 балла из 5. Жители Казани же довольны своими дорогами на 3,73 балла из 5 - 63% опрошенных выбрали ответы “отлично” и “удовлетворительно”.

Соседние Набережные Челны, к слову, получили 3,65 балла и оказались на четвертом месте.