В Альметьевске охранника задержали по подозрению в секс-насилии над 5-летним мальчиком

Мужчина был задержан после заявления местной жительницы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Альметьевске в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что 20 ноября пьяный охранник у себя дома надругался над 5-летним мальчиком. По данным собственного источника "Комсомолки" в правоохранительных органах, после проведенной проверки сделанного заявления 38-летний мужчина был задержан и в отношении его возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Также по данным источника, сейчас решается вопрос об избрании для охранника меры пресечения в виде ареста.