Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Альметьевске охранника задержали по подозрению в секс-насилии над 5-летним мальчиком

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте мужчины
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина был задержан после заявления местной жительницы.

Мужчина был задержан после заявления местной жительницы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Альметьевске в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что 20 ноября пьяный охранник у себя дома надругался над 5-летним мальчиком. По данным собственного источника "Комсомолки" в правоохранительных органах, после проведенной проверки сделанного заявления 38-летний мужчина был задержан и в отношении его возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Также по данным источника, сейчас решается вопрос об избрании для охранника меры пресечения в виде ареста.

КриминалПроисшествия в Татарстане