В трех вузах Набережных Челнов выявлены антиковидные нарушения

Также в список нарушителей попал филиал Казанского инновационного университета. Фото: Мария ЛЕНЦ

На прошлой неделе Роспотребнадзор выявил новых нарушителей санитарных требований в Набережных Челнах. Среди таковых оказались три из четырех проверенных специалистами вуза. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщил и.о начальника территориального отдела управления в городе Лемуза Нафигуллина.

В частности, она отметила филиал Казанского инновационного университета, где не было условий для обработки рук, не соблюдалась социальная дистанция и не разъяснялись правила применения медицинских масок. Более того - студенты и персонал учебного заведения не были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Также в список нарушителей попал филиал Казанского Приволжского университета. Там не проводился входной фильтр учащихся, в санузлах не было антисептиков, а в части аудиторий нет бактерицидных облучателей.

По последним данным, в Набережных Челнах выявлен 881 случай коронавируса. Показатель заражения в городе составляет 185,5 на 100 тысяч населения.