В Казани друг ведром воды спас пенсионера из пожара

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

В квартире 66-летнего пенсионера-инвалида на улице Галеева в Советском районе столицы Татарстана пожар начался ночью 22 ноября. Квартира была оборудована автономным пожарным извещателем, и когда он начал пищать, от этого звука проснулся 38-летний гость, который спал в соседней комнате.

Мужчина зашел в комнату к хозяину и обнаружил, что горит постель, на которой он спит. Пенсионера переложили на пол, и при помощи ведра воды затушили диван, матрас и постельное белье.

- Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

Пенсионера с ожогами спины 2 степени, 36 % тела госпитализирован в РКБ.