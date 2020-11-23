В Казани на скорости "Тойота Ланд Крузер" врезалась в столб, погибли водитель и пассажирка

Мужчину увезли в больницу, но травмы оказались смертельными Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника "Тойота Ланд Крузер" произошло 22 ноября в 22.55 на улице Адоратского в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 44-летний водитель иномарки на большой скорости не справился с управлением, когда его автомобиль наехал на бордюрный камень. Тяжелая иномарка вылетела с дороги в кювет и врезалась в столб, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

На месте происшествия скончалась 38-летняя пассажирка внедорожника. Водителя с тяжелыми травмами доставили в больницу, но медикам не удалось спасти его - в 5.00 в понедельник, 23 ноября, раненный скончался.