В Татарстане во время пожара спасли пенсионера

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожаре в квартире на улице Гоголя в Зеленодольске начался в 16.35 в воскресенье, 22 ноября. По предварительным данным, во время курения в помещении вспыхнули вещи от непотушенного окурка.

Дым на первом этаже из квартиры пенсионера заметили соседи, они и вызвали пожарных. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана сумели обнаружить в густом дыму хозяина и вывели его в безопасное место при помощи маски спасаемого.

Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего с отравлением продуктами горения.

- Общая площадь возгорания составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.