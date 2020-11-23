В Татарстане во время пожара спасли пенсионера

С места происшествия
Фото: МЧС Татарстана
Пожаре в квартире на улице Гоголя в Зеленодольске начался в 16.35 в воскресенье, 22 ноября. По предварительным данным, во время курения в помещении вспыхнули вещи от непотушенного окурка.
Дым на первом этаже из квартиры пенсионера заметили соседи, они и вызвали пожарных. Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС Татарстана сумели обнаружить в густом дыму хозяина и вывели его в безопасное место при помощи маски спасаемого.
Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего с отравлением продуктами горения.
- Общая площадь возгорания составила два квадратных метра, - сообщили в МЧС Татарстана.