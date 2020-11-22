В Ульяновской области от коронавирусной инфекции за сутки выздоровело 204 человека

Всего за 22 ноября выздоровели 204 человека Фото: Лика ИСАЕВА

Новый сводки от оперативного штаба России по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает, что за 22 ноября в больницах Ульяновской области было зарегистрировано 204 случая выздоровления от COVID-19. В тоже время новых случаев было 238 - столько жителей региона заразились инфекцией.

В тоже время не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

Всего с начала пандемии заболели 25623 человека, выздоровели 20902 жителей области, и скончались 315 заболевших.

В тоже время в регионе все школы готовы к работе в очном формате.