Прокуратура Татарстана выяснит причины возгорания в ИК-19

ИК-19. Фото УФСИН РТ Фото: Из материалов пресс-службы

В столице Татарстана сотрудники МЧС региона затушили огонь на крыше столовой в производственной зоне ИК-19 - исправительной колонии строгого режима. По предварительным данным, пожар начался в 14.10 в воскресенье, 22 ноября, во время ЧП никто не пострадал.

На место происшествия выезжал и.о. Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ильдар Набиуллин.

- Надзорный орган начал проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Будет дана оценка действиям сотрудников колонии в условиях ЧП. Если найдутся основания, будут предприняты меры прокурорского реагирования.