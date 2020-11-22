В Татарстане зарегистрировали три смерти от COVID-19

Все погибшие были госпитализированы в больницы с коронавирусной инфекцией Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В республике зарегистрировали три смерти от COVID-19.

76-летний пенсионер попал в больницу с коронавирусной инфекцией, которая осложнялась двусторонней пневмонией. Кроме этого у него имелись хронические заболевания.

Второй мужчина - 71-летний пенсионер был госпитализирован в инфекционный госпиталь с внебольничной пневмонией. Так же у него имелись хронические заболевания.

Еще один мужчина - 63-летний мужчина был госпитализирован с внебольничной пневмонией, также его состояние во время лечения осложнялось на фоне обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Все причины смерти в этих трех случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в минздраве Татарстана.

Напомним, что на 22 ноября в регионе зарегистрирован 131 случай смерти жителей республики от COVID-19.