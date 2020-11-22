В Казани в колонии строгого режима №19 произошел пожар

Фото ИК-19 предоставлено пресс-службой ФСИН Татарстана Фото: Из материалов пресс-службы

Сегодня, 22 ноября, примерно в 14.10 в колонии строго режима №19 на улице Магистальной в Приволжском районе столицы Татарстана начался пожар. Пламя появилось на крыше столовой в промышленной зоне колонии. Общая площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

С огнем борются сотрудники МЧС Татарстана.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал - в выходной день в литейном цехе никого не было. Об этом сообщили в УФСИН Татарстана.